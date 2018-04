Стрельба в офисе YouTube: ранены четыре человека

Полиция города Сан Бруно в Калифорнии подтвердила информацию о ранении четырех человек в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube и одном погибшем, передает ABC News.

"Всего у нас четверо жертв (пострадавших – ред.), которых доставили в больницу с огнестрельными ранениями, и еще один человек, который скончался в здании", – заявил журналистам начальник полиции города Эд Барберини.

Он указал, что полиция знает только об одном стрелке.

"Предположительно, это женщина, которая нанесла себе огнестрельное ранение", − сказал Барберини и добавил, что правоохранители обыскивают здание, "но нет информации о том, что там еще кто-то есть".

Телеканал CBS News со ссылкой на представителя госпиталя госпиталя Сан-Франциско информировал, что в больнице находятся трое пострадавших: 36-летний мужчина в критическом состоянии и две женщины в возрасте 36 и 27 лет (в тяжелом и стабильном состояниях).

Куда доставили четвертую жертву, пока не известно.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп был проинформирован об инциденте, и они "контролируют текущую ситуацию".

Сам американский лидер выразил выразил поддержку пострадавшим при стрельбе и поблагодарил полицейских, которые работают на месте происшествия.

"Только что меня проинформировали о стрельбе в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, в Калифорнии. Наши мысли и молитвы со всеми, кого затронул этот инцидент", − написал он в своем Twitter.

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene.