Норвегия даст 3,6 млн евро на реформы в Украине

Для реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы Норвегия выделит 3,6 млн евро. Об этом в среду, 4 апреля, сообщает Укринформ.

"Правительство Норвегии приняло новое обязательство о нецелевом добровольном вкладе на сумму 34 миллиона норвежских крон (примерно 3,6 млн евро) для реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы", - сообщили в Совете Европы.

Постоянный представитель Норвегии в Совете Европы, посол Елизавета Валаас, комментируя это решение, отметила приверженность ее страны поддержке усилий Украины, в частности в процессе реформирования.

"Норвегия имеет твердую политическую и финансовую приверженность деятельности Совета Европы относительно сотрудничества с Украиной, направленную на поддержку реформ", - сказала Валаас.

Теперь взнос Норвегии в бюджет Плана действий СЕ для Украины будет составлять около 4,6 млн евро.

Напомним, в феврале 2018 года Совет Европы утвердил План действий для Украины. Его бюджет составляет 29,5 млн евро. Мероприятия Плана действий направлены на поддержку конкретных реформ, которые должны привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами в сфере прав человека, верховенства права и демократии.

Напомним, ранее в Совете Европы рассказали, что вымывает деньги из Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net