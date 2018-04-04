04 апреля 2018, среда, 14:38
+17°C
Завтра +18°C
+17°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,41
04. 04. 2018

Норвегия даст 3,6 млн евро на реформы в Украине

Для реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы Норвегия выделит 3,6 млн евро. Об этом в среду, 4 апреля, сообщает Укринформ.

"Правительство Норвегии приняло новое обязательство о нецелевом добровольном вкладе на сумму 34 миллиона норвежских крон (примерно 3,6 млн евро) для реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы", - сообщили в Совете Европы.

Постоянный представитель Норвегии в Совете Европы, посол Елизавета Валаас, комментируя это решение, отметила приверженность ее страны поддержке усилий Украины, в частности в процессе реформирования.

"Норвегия имеет твердую политическую и финансовую приверженность деятельности Совета Европы относительно сотрудничества с Украиной, направленную на поддержку реформ", - сказала Валаас.

Теперь взнос Норвегии в бюджет Плана действий СЕ для Украины будет составлять около 4,6 млн евро.

Напомним, в феврале 2018 года Совет Европы утвердил План действий для Украины. Его бюджет составляет 29,5 млн евро. Мероприятия Плана действий направлены на поддержку конкретных реформ, которые должны привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами в сфере прав человека, верховенства права и демократии.

Напомним, ранее в Совете Европы рассказали, что вымывает деньги из Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Каждый день, возвращаясь домой, Петр читал семейное положение жены в "Одноклассниках".
"Замужем" - значит все хорошо. "Разведена" - его дома ждет скандал.
Но когда он прочитал "Вдова", то понял, что она узнала про любовницу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.