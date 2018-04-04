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04. 04. 2018

Эрдоган "увел" девушку у Путина

Во время визита Владимира Путина в Анкару во вторник, 3 апреля, президент Турции "позаимствовал" у него стоявшую рядом девушку. Курьезный инцидент произошел в ходе совместно фотографирования сообщает телеканал Звезда.

Участники встречи уже выстроились, чтобы сделать фото, но Эрдоган заметил, что с его стороны выстроились исключительно мужчины, а со стороны Путина оказались сразу три женщины. Тогда Эрдоган попросил одну из участниц встречи перейти на его сторону, чтобы "сбалансировать" фото.

В результате одна участница встречи оказалась по правую руку Эрдогана, который после этого стал позировать фотографу охотнее.

В ноябре прошлого года на встрече Путина и Эрдогана произошел еще один курьезный случай. Тогда Путин опрокинул стул на котором сидел президент Турции.

Ранее в Швейцарии фигуру Путина поставили вместо ножки у памятника Сломанному стулу в Женеве.

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Источник: korrespondent.net

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