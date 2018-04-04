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04. 04. 2018

Дудл от Google: Майя Энджелоу

В 90 день со дня рождения американской писательницы Майи Энджелоу на главной странице поисковика Гугл появился дудл в ее честь.

Темнокожая писательница и поэтесса из Сент-Луиса изображена на фоне желтых и белых цветов. Сама женщина таинственно улыбается.

Родилась Энджелоу в Сент-Луисе 4 апреля 1928. Из-за цвета кожи женщине пришлось бороться все жизнь. Она активно выступала за равенство, сотрудничая в этом вопросе с Мартином Лютером Кингом и Малкольмом Иксом.

Из-под ее пера вышло семь автобиографий, 5 сборников эссе, поэтические сборники, несколько пьес. Также она писала киносценарии для телешоу, которые в течение 50 лет были на экранах.

Самой известной ее книгой стало произведение "Я знаю, от чего птица поет в клетке". Это автобиографическая книга о молодости самой писательницы. Энджелоу читала стихи на инаугурации президента Билла Клинтона в 1992 году. .

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Источник: korrespondent.net

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