В ФСБ заявили, что террористы взяли на вооружение мессенджеры

Для координации своей деятельности террористы активно используют мессенджеры. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников, сообщает в среду, 4 апреля, Интерфакс.

"Только в минувшем году в России было предотвращено 25 терактов, совершено четыре. Все они координировались через глобальную сеть посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака", - сказал Бортников во время своего выступления на Московской конференции по международной безопасности.

Он отметил, что международные террористические группировки активно используют современные технологии. Для организации финансирования своей преступной деятельности они зачастую пользуются криптовалютой и дистанционным интернет-банкингом.

"Я имею в виду масштабное использование средств шифрованной интернет-коммуникации, электронного банкинга и криптовалют в схемах удаленного управления террористической деятельностью и ее финансированием", - добавил глава ФСБ.

Кроме того, террористы постоянно расширяют свои связи в хакерском сообществе и организуют собственные кибер-подразделения, отметил Бортников.

Ранее в ФСБ потребовали от администрации мессенджера Telegram передать ФСБ ключи шифрования.

На это основатель Telegram ответил ФСБ отказом. Павел Дуров также заявил, что мессенджер Telegram не имеет никакого отношения к России и не является российским продуктом.

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Источник: korrespondent.net