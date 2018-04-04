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04. 04. 2018

Путин заявил о военном поражении ИГИЛ

Президент России Владимир Путин заявил, что террористическая группировка Исламское государство потерпела военное поражение, но она по-прежнему является серьезной опасностью. Об этом говорится в его поздравлении участникам Московской конференции по международной безопасности, передает РБК.

"Очевидно, что, несмотря на свое военное поражение, эта террористическая группировка сохраняет деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира", - отметил Путин, добавив, что большую опасность представляют и другие экстремистские структуры.

В связи с этим глава РФ призвал задуматься о новых формах многостороннего взаимодействия, способных закрепить успехи в борьбе с терроризмом, и прекратить распространение этой угрозы.

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Источник: korrespondent.net

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