Португалия за введение миротворцев на Донбасс

Португалия поддерживает предложение официального Киева о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс. Об этом на совместной с министром национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопесом пресс-конференции в среду, 4 апреля, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, пишет Интерфакс.

"Мы обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и мире, а также вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе. Мы получили полную поддержку идеи введения миссии на основе стандартов, существующих в ООН", - сказал Полторак.

Напомним, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что контингент миротворческой миссии ООН на Донбассе может составлять 30 тысяч человек.

Ранее Польша, Германия, Швеция и Финляндия заявили о готовности отправить миротворцев на Донбасс.

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Источник: korrespondent.net