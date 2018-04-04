Пьяная россиянка в Дубае укусила полицейского и разбила головой стекло авто

В ОАЭ 24-летняя пьяная туристка из России напала на женщину-полицейского и разбила стекло автомобиля правоохранителей. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает Gulf News.

Полиция приехала на вызов о драке двух пьяных женщин у входа в один из отелей Дубая. Женщина-полицейская попыталась усмирить россиянку, надев на нее наручники, однако та начала сопротивляться.

Отмечается, что девушка несколько раз ударила полицейского и укусила ее за лицо. Спустя некоторое время нарушительницу порядка удалось усадить в автомобиль, но та стала пинать стекло и биться об него головой, пока не разбила его.

В ходе судебных слушаний против россиянки выдвинули обвинения в нападении на по полицейского, повреждении полицейской машины и распитии спиртных напитков. Девушка созналась в том, что повредила полицейскую машину, однако, по ее словам, женщину-правоохранителя она не кусала.

Решение по делу будет озвучено 29 апреля.

Ранее россиянка устроила массовую драку на круизном лайнере в Австралии.

А в Мексике российские туристки подрались из-за места возле иллюминатора.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net