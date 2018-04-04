04 апреля 2018, среда, 14:38
+17°C
Завтра +18°C
+17°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,41
04. 04. 2018

В Индонезии из-за разлитого топлива горит море

В море у берегов Индонезии пролилось и загорелось топливо - в результате погибли четыре человека. Как сообщает агентство Associated Press, еще один человек пропал без вести.

Авария произошла на выходных, но в портовом городе Баликпапан на острове Борнео до сих пор сохраняется режим чрезвычайного положения.

Горючее разлилось на 12 кв км вокруг порта. По предварительным данным, разлилось судовое топливо. "Бухта теперь похожа на бензоколонку", - сказал городской секретарь Саид Фадли.

Ранее сообщалось, что при взрыве на нефтехимическом заводе Pajaritos компании Pemex в мексиканском городе Коатсакоалькос штата Веракрус погибли 13 человек. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Каждый день, возвращаясь домой, Петр читал семейное положение жены в "Одноклассниках".
"Замужем" - значит все хорошо. "Разведена" - его дома ждет скандал.
Но когда он прочитал "Вдова", то понял, что она узнала про любовницу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.