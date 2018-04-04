В Индонезии из-за разлитого топлива горит море

В море у берегов Индонезии пролилось и загорелось топливо - в результате погибли четыре человека. Как сообщает агентство Associated Press, еще один человек пропал без вести.

Авария произошла на выходных, но в портовом городе Баликпапан на острове Борнео до сих пор сохраняется режим чрезвычайного положения.

Горючее разлилось на 12 кв км вокруг порта. По предварительным данным, разлилось судовое топливо. "Бухта теперь похожа на бензоколонку", - сказал городской секретарь Саид Фадли.

Ранее сообщалось, что при взрыве на нефтехимическом заводе Pajaritos компании Pemex в мексиканском городе Коатсакоалькос штата Веракрус погибли 13 человек.

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Источник: korrespondent.net