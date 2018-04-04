Холодницкий анонсировал возобновление "квартирного дела" Лещенко

Дело в отношении народного депутата Сергея Лещенко относительно покупки квартиры за $350 тысяч будет возобновлено. Об этом в среду, 4 апреля, во время своего выступления в Верховной Раде заявил глава САП Назар Холодницкий.

Об этом глава САП сказал, отвечая на вопрос самого Лещенко относительно того, отвечают ли действительности обнародованные записи из кабинета Холодницкого.

"Очень многие хотят спекулировать записями в своем кабинете... А теперь давайте поставим точки над "і". Два года меня как руководителя САП пытаются дискредитировать и сказать, что я какой-то не такой. Почему? Потому что, господин Сергей, я был против, чтобы какая-то аналитическая справка заменила производство по вашей квартире за 350 тысяч долларов", - сказал он.

Руководитель САП прибавил, что теперь относительно депутата Лещенко возбуждено уголовное дело.

"Лучше поздно, чем никогда. Это производство зарегистрировано и я ожидаю от органов следствия, чем оно закончится, ибо анализ доходов и расходов не позволяет вам приобрести квартиру в центре Киева", - резюмировал Холодницкий.

Напомним, Генпрокуратура в 2016 году осуществляла в отношении Лещенко досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в незаконном обогащении через приобретение им элитной квартиры.

По этому поводу Лещенко обратился в Национальное антикоррупционное бюро и Нацагентство по предотвращению коррупции с просьбой проверить приобретение им квартиры. Тогда суд закрыл дело установив, что в действиях Лещенко есть состав административного, но не уголовного правонарушения.

Ранее сообщалось, что Лещенко купил огромную квартиру в центре Киева за 7,5 миллионов гривен, что вызвало в обществе большой резонанс.

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Источник: korrespondent.net