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04. 04. 2018

Высланные из Польши дипломаты России покинули страну

В Польше высланные сотрудники российского посольства в Варшаве покинули страну. Об этом в среду, 4 апреля, сообщает RMF24.

По данным издания, неизвестно, какие должности занимали в польском посольстве выдворенные российские дипломаты.

При этом отмечается, что они работали под дипломатическим прикрытием и получали информацию от ранее задержанного польским агентством внутренней безопасности работника Министерства энергетики, подозреваемого в шпионаже.

Напомним, 26 марта Польша объявила о высылке четырех российских дипломатов в ответ на отравление российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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Источник: korrespondent.net

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