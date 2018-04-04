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04. 04. 2018

Савченко проверят на полиграфе

Народного депутата Надежду Савченко планируют доставить в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.

Об этом сообщила в среду, 4 апреля, заместитель председателя партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко Татьяна Проторченко.

"Завтра, в 5.04.2018 года в 10.00 Надежду Савченко должны доставить в КНИИСЭ (Киевской научно-исследовательский институт судебных экспертиз) по адресу: Смоленская, 6 для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа", – написала она на странице Савченко в Facebook.

Проторченко уверждает, что адвокаты до сих пор не получили материалы производства для ознакомления, а поэтому не могут ни проконтролировать, ни сформулировать вопросы для объективного исследования.

Напомним, 22 марта Верховная Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. Вскоре суд арестовал Савченко на два месяца – до 20 мая – без права внесения залога. Нардепа подозревают в подготовке терактов и государственного переворота в Украине.

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Источник: korrespondent.net

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