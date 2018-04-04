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04. 04. 2018

В зоне АТО обнаружили три тайника с оружием

Сотрудники СБУ обнаружили в районе проведения АТО в Станично-Луганском районе Луганской области три тайника с оружием и боеприпасами. Об этмо сообщает пресс-служба ведомства в среду, 4 апреля.

Так, из тайника в заброшенном доме в селе Марково, правоохранители изъяли пятьдесят четыре 32-мм артиллерийских выстрела, 103 выстрела к гранатометам, тридцать четыре 82-мм мины, три гранаты Ф-1, 80 взрывателей к минам и почти 5 тысяч патронов разного калибра.

В селе Камышное вблизи линии разграничения сотрудники СБУ обнаружили в тайнике 16 гранатометов и 22 выстрела к ним, четыре противотанковые гранаты, пять противопехотных мин, 44 гранаты, 45 выстрелов к подствольному гранатомету, два килограмма пластида и более 4 тысяч патронов разного калибра, в том числе снайперские и бронебойные. Также в этом схроне нашли ручную гранату РГО и четыре мины МОН-50 российского производства.

В селе Болотенное правоохранители изъяли из тайника сорок один 30-мм снаряд, 120-мм минометную мину, шесть гранатометов, три гранаты, противопехотную мину и 400 граммов тротила с электродетонатором.

Cмотрите фотогалерею: В зоне АТО обнаружили три тайника с оружием

Ранее СБУ заявила о ликвидации сети сбыта оружия из зоны АТО. Житель Умани организовал торговлю оружием на территории Черкасской, Одесской, Киевской, Винницкой и Полтавской областей.

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Источник: korrespondent.net

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