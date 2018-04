Луценко не пустили в Штаты из-за аннулированной американской визы - СМИ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не смог вылететь 27 марта из Амстердама в Нью-Йорк. Как сообщало издание Страна.ua со ссылкой на собственные источники, генпрокурору не дали сесть в самолет якобы из-за аннулированной американской визы.

Источник в силовых структурах Украины рассказал, что Луценко направлялся на встречу с лоббистами продвигать свое назначение премьер-министром.

Позже Луценко опроверг информацию об аннулированной визе в Facebook под постом внефракционного народного депутата Дмитрия Добродомова. "Клиника - об отмененной визе", – написал генпрокурор.

Однако, как пишет Капитал со ссылкой на опрошенных экспертов, США – не то государство, которое принимает эмоциональные решения на основании отдельных событий. И позиция США основывается на целой системе нарушений основных принципов права и здравого смысла Луценко.

"В эту систему нарушений входит и организованная Юрием Луценко экспроприация активов компании-инвестора Opalcore LTD, приобретенной американской компанией Trans Commodities New York, Inc., принадлежащей резиденту США Сэму Кислину", – отмечает издание.

Журналисты также отмечают, что Opalcore LTD, с активами американского происхождения инвестировала собственные средства в экономику Украины. "Однако команда Юрия Луценко необоснованно назвала их «деньгами Януковича» и без надлежащих доказательств конфисковала как деньги компании Opalcore Ltd, так и деньги других компаний-инвесторов", – добавляют журналисты.

Они подчеркивают, что для США посягательство на частную собственность является не просто нарушением права, но непростительным грехом, подрывающим самую суть демократического общества, тем более, когда дело касается непосредственно американских компаний.

"Юрий Луценко уже успел показать себя миру как лицо, подрывающее основы незыблемости права собственности, что, в придачу к противостоянию деятельности Национальному антикоррупционному бюро Украины и неявке на Глобальный форум по возврату активов, создает целостный портрет Генерального прокурора Украины как персоны, с которым правовые государства сотрудничать не желают", - говорится в материале.

Ранее Луценко заверял, что у его семьи имеется достаточно и задекларированных финансовых ресурсов для отдыха на Сейшельских островах.

Источник: korrespondent.net