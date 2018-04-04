Facebook закрыл страницу департамента мэрии Москвы

Соцсеть Facebook закрыла страницу департамента экономической политики мэрии Москвы. Причина могла быть в том, что SMM-услуги чиновникам оказывал один из обвиненных во вмешательстве в выборы в США, сообщает РБК в среду, 4 апреля.

Представитель департамента подтвердил, что аккаунт блокирован.

"Действия администрации социальной сети вызывают недоумение. В настоящее время мы выясняем причины блокировки через запрос в Facebook", – отметил он, добавив, что у группы было около 6,5 тысяч подписчиков.

Представитель Facebook не ответил на запрос агентства, с чем связана блокировка страницы департамента и при каких условиях соцсеть готова будет разблокировать ее.

Отмечается, что страница российской госструктуры могла быть заблокирована из-за того, что SMM-услуги департаменту мог оказывать Глеб Васильченко – один из 13 возможных сотрудников "фабрики троллей", которых Минюст США обвиняет во вмешательстве в выборы президента страны в 2016 году.

Человек с таким именем еще полгода назад размещал официальный контент на аналогичной странице департамента в соцсети ВКонтакте: ID его страницы содержалось в прямой ссылке на видео, которое было загружено в группу.

"Васильченко не ответил на запрос РБК. Представитель департамента экономполитики сообщил, что Глеб Васильченко "не работает в департаменте и им не известен". Вскоре после того как РБК направил вопросы о сотрудничестве Васильченко с московскими властями, вышеупомянутое видео в сети ВКонтакте было удалено (в распоряжении РБК остались скриншоты)", – говорится в сообщении.

Из профиля Васильченко во ВКонтакте следует, что он родился в Санкт-Петербурге, сейчас живет в Москве. Судя по объявлениям на одном из сайтов по поиску работы, его нынешняя деятельность связана с SMM. Сам Васильченко ранее отрицал РБК связь с "фабрикой". Однако его бывший коллега говорил РБК, что прежде тот работал на "фабрике троллей".

Напомним, 3 апреля Facebook заблокировал 70 групп и 138 личных аккаунтов в Facebook и 65 аккаунтов в Instagram, которые, как считает соцсеть, были подконтрольны российскому Агентству интернет-исследований, более известному как "фабрика троллей".

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Источник: korrespondent.net