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04. 04. 2018

ОЗХО не поддержала идею РФ о новом расследовании дела Скрипаля

 
В исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отклонили предложение России по новому расследованию дела об отравлении в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщат The Guardian.
 
По данным газеты, шесть стран поддержали Россию на голосовании, 15 выступили против. Представители еще 17 стран воздержались.
 
Напомним, постпред РФ Василий Небензя также запросил проведение заседания Совета Безопасности ООН по делу Скрипаля 5 апреля.
 
Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году − получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

Дело Скрипаля: Британия не определила, чей Новичок
 
Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок.

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Источник: korrespondent.net

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