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05. 04. 2018

США призвали другие страны оказать давление на РФ

 
США призывают другие страны сделать больше и оказать большее давление на Россию, чтобы изменить ее поведение. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Интерфакс.
 
"Никто не был жестче с Россией, чем действующий президент США. Другие страны могут делать больше и должны делать больше… Мы выслали 60 российских сотрудников разведки, другие страны выслали 4-5 человек. Мы определенно считаем, что другие страны могут сделать больше и оказать давление на Россию, чтобы изменить ее поведение", – сказала она.

США могут заменить высланных дипломатов РФ новыми
 
Напомним, США, Канада, Украина, Норвегия и еще ряд 16 стран Евросоюза 26 марта приняли решение о высылке российских дипломатов после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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Источник: korrespondent.net

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