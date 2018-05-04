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05. 04. 2018

США введут санкции против российских олигархов


США намерены ввести санкции против российских олигархов из так называемого "кремлевского списка" за вмешательство в выборы американского президента в 2016 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Два источника рассказали, что о мерах будет объявлено в четверг, 5 апреля.

Отмечается, что санкции введут в отношении бизнесменов, приближенных к президенту России Владимиру Путину и правительству.

В Белом доме и Минфине США не стали комментировать, планируют ли они вводить санкции на этой неделе.

Ранее СМИ сообщили, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера допросила двух российских бизнесменов, которые посещали США. Это было сделано в рамках расследования "российского дела".

Трамп продлил действие санкций против ФСБ и ГРУ

Напомним, ранее США расширили санкции против России. Под санкции попали 14 человек и одно учреждение.

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Источник: korrespondent.net

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