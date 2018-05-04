Трамп поручил разместить Нацгвардию на границе с Мексикой

Президент Мексики не поедет в США из-за ссоры с Трампом
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Источник: korrespondent.net
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Источник: korrespondent.net
Каждый день, возвращаясь домой, Петр читал семейное положение жены в "Одноклассниках".
"Замужем" - значит все хорошо. "Разведена" - его дома ждет скандал.
Но когда он прочитал "Вдова", то понял, что она узнала про любовницу.