Трамп поручил разместить Нацгвардию на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором распорядился направить Национальную гвардию для охраны границы с Мексикой. Документ опубликовал Белый дом.

В меморандуме говорится, что министр обороны должен помочь МВД в охране южной границы для предотвращения "потока смертельных наркотиков и другой контрабанды, бандитов и других преступников, а также нелегалов в нашу страну".

"Министр обороны должен потребовать использование личного состава Национальной гвардии в выполнении этой миссии", – отмечается в документе.



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Напомним, ранее Трамп обвинил Мексику в бесконтрольной миграционной политике.

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Источник: korrespondent.net