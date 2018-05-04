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05. 04. 2018

Трамп поручил разместить Нацгвардию на границе с Мексикой

 
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором распорядился направить Национальную гвардию для охраны границы с Мексикой. Документ опубликовал Белый дом.
 
В меморандуме говорится, что министр обороны должен помочь МВД в охране южной границы для предотвращения "потока смертельных наркотиков и другой контрабанды, бандитов и других преступников, а также нелегалов в нашу страну".
 
"Министр обороны должен потребовать использование личного состава Национальной гвардии в выполнении этой миссии", – отмечается в документе.

Президент Мексики не поедет в США из-за ссоры с Трампом
 
Напомним, ранее Трамп обвинил Мексику в бесконтрольной миграционной политике.

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Источник: korrespondent.net

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