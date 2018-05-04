Лондон нашел источник отравившего Скрипаля вещества – СМИ



Британские спецслужбы полагают, что смогли вычислить место производства нервно-паралитического вещества Новичок, которым, по версии Лондона, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, специалисты смогли установить источник вещества при помощи научного анализа и информации разведки спустя несколько дней после отравления Скрипалей в Солсбери. Речь идет о секретной российской лаборатории.

При этом источники подчеркивают, что не уверены на 100%. Также отмечается, что, по версии британских спецслужб, Россия якобы тестировала Новичок, чтобы выяснить, можно ли с его помощью осуществить убийство.

Напомним, 4 марта бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Юлия Скрипаль пришла в сознание, ее отец до сих пор находится в коме.



Дело Скрипаля: Лондон против совместного с РФ расследования

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net