Австрия объяснила отказ выслать дипломатов РФ



Австрия отказалась выслать российских дипломатов, потому что традиционно поддерживает хорошие отношения с Россией. Об этом в эфире телеканала Puls 4 заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Вопрос о высылке российских дипломатов нельзя ставить на общеевропейскую линию, поскольку около трети стран ЕС решили этого не делать, в том числе и Австрия. Наша страна придерживается нейтралитета, Вена является штаб-квартирой для многих международные организаций", – сказал он.

Курц подчеркнул, что Австрия "традиционно выстраивает хорошие отношения с Россией при одновременном укреплении позиции на западе".

"Другие страны, такие как прибалтийские государства или Польша, имеют исторически другие отношения с Россией. В обоих случаях нужно находить понимание", – отметил канцлер Австрии.



США могут заменить высланных дипломатов РФ новыми

Напомним, 26 марта США, Канада, Украина, Норвегия и еще ряд 16 стран Евросоюза приняли решение о высылке российских дипломатов после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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Источник: korrespondent.net