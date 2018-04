Россия имела мотив и возможность для отравления Скрипаля - Джонсон

Россия создала небольшое количество газа Новичок и имела мотив для отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом в среду, 4 апреля, заявил Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в Twitter.

"Ученые британской лаборатории Порт-Даун установили, что Скрипали были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества, известного как Новичок", - говорится в сообщении.

1) Porton Down identified nerve agent as military grade Novichok; 2) Russia has investigated delivering nerve agents,likely for assassination,& as part of this programme has produced and stockpiled small quantities of Novichoks; 3) Russia has motive for targeting Sergei Skripal.