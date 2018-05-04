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05. 04. 2018

В Румынии автобус упал в реку, есть жертвы

В Румынии в ночь на четверг, 5 апреля, микроавтобус с десятью людьми в салоне упал в реку. Одной женщине удалось выбраться, остальные погибли. Об этом сообщает Romania TV.

Автобус упал в реку Быстрица на северо-востоке страны. В качестве предварительной причины называют пробитую шину. Глубина реки в месте падения микроавтобуса составляла семь метров.

На место происшествия сразу выехали несколько спасательных команд.

Женщина, которой удалось выбраться из микроавтобуса, оставалась в сознании, когда ее нашли спасатели и отправили в больницу.

Спасателям сначала удалось извлечь из воды тела семерых пассажиров, двух считали пропавшими без вести. Однако позже спасатели нашли и их.

Всем погибшим было от 17 до 45 лет.

Отмечается, что микроавтобус не предназначался для перевозки пассажиров, в нем были установлены импровизированные лавки. В нем перевозили работников местного лесного хозяйства.

Cмотрите фотогалерею: В Румынии автобус упал в реку, есть жертвы

Ранее сообщалось, что в Египте автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие.

Напомним, в Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай.

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Источник: korrespondent.net

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