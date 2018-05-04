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05. 04. 2018

Дело Скрипаля. Лавров заговорил о международном праве

Западные страны во главе с США предпринимают односторонние шаги, которые ведут к "опасной разбалансировке механизмов глобального управления". Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности, пишет ТАСС в четверг, 5 апреля.

По его словам, такие действия западных стран - основная причина ухудшения обстановки в мире.

"Ситуация в мире, несмотря на все наши усилия, продолжала осложняться. Основная причина - непрекращающиеся односторонние шаги Запада во главе с США, которые в целом ряде случаев носят вызывающий, деструктивный характер, ведут к опасной разбалансировке механизмов глобального управления", - сказал Лавров.

Он предупредил, что попытки получить преимущества на международной арене за счет России не увенчаются успехом.

"На Западе должны, наконец, осознать, что играть в одни ворота больше не получится, что бесперспективно стараться добиться за наш счет односторонних преимуществ, что безопасность в Евроатлантике, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в мире в целом должна быть равной и неделимой", - добавил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия не имела мотивов для отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

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Источник: korrespondent.net

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