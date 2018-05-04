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05. 04. 2018

Саудовская Аравия перехватила ракету хуситов над нефтяными объектами

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету, которая была выпущена повстанцами-хуситами с территории Йемена и направлена ​​на округ Джизан, где находятся заводы и объекты нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает Al Arabiya.

В указанной нефтяной компании заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.

"Все объекты компании, включая объекты в Джизане, в безопасности и функционируют нормально", - говорится в сообщении.

В свою очередь представитель сил арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией полковник Турки аль-Малики сказал на пресс-конференции, что повстанцы угрожают портам и гаваням, расположенным в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

По его словам, система ПВО в данный момент перехватила более 100 ракет, выпущенных повстанцами.

Ранее сообщалось, что средства ПРО Саудовской Аравии перехватили семь баллистических ракет, выпущенных со стороны Йемена.

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Источник: korrespondent.net

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