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05. 04. 2018

Кремль заявил об отсутствии олигархов в России

Власти России, комментируя возможное введение новых санкций США против российских бизнесменов, заявили, что в стране нет олигархов, как описывают предпринимателей американские СМИ. Об этом в четверг, 5 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.

Песков подчеркнул, что не согласен с формулировкой о санкциях против российских олигархов.

"Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов", - заявил он.

По данным американских СМИ, новые санкции против россиян должны быть введены в рамках закона О противодействии противникам Америки с помощью санкций (CAASTSA) и станут продолжением санкционных мер, объявленных 15 марта. Источники изданий утверждают, что в новый список санкций должны попасть "российские олигархи", среди которых есть люди, близкие к российскому правительству и лично к президенту РФ Владимиру Путину.

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Источник: korrespondent.net

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