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05. 04. 2018

В России разбился вертолет

В России в Шпаковском районе Ставропольского края, в нескольких километрах от станицы Новомарьевской, потерпел крушение вертолет Ми-2. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает rg.ru.

По предварительным данным ГУ МЧС региона, на борту находился пилот, он выжил.

"В восьми километрах к западу от станицы Новомарьевской, в сторону станицы Филимоновская, произошло падение вертолета Ми-2 сельхозавиации. Пострадал один человек", - сообщил изданию глава пресс-службы ГУ МЧС РФ по Ставрополе Олег Дегтярев.

Сейчас на месте аварии работают спасатели. Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в США крупнейший военный вертолет морского флота потерпел катастрофу во время учебной миссии в Южной Калифорнии, в результате чего все четыре члена экипажа погибли.

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Источник: korrespondent.net

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