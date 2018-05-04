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05. 04. 2018

Варшава: Киев не выполняет договоренностей по эксгумации

Украина не выполняет договоренностей относительно эксгумации тел поляков, которые были достигнуты Петром Порошенко и Анджеем Дудой в Харькове в декабре прошлого года. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в интервью Dziennik.pl.

"Думаю, что украинская сторона недооценивает масштаб разочарования поляков из-за невыполнения Украиной условий, которые были приняты во время встречи президентов в Харькове по вопросу эксгумации. Мы дали мандат доверия, которым пренебрегли. Непонимание масштабов разрушения доверия со стороны украинцев странное для меня", - сказал Щерский.

При этом он заверил, что Польша восстановит памятник украинцам (воинам УПА) на кладбище в Грушовичах под Перемышлем. "В польских Грушовичах похоронены украинцы, памятник будет восстановлен, потому что мы защищаем кладбища. Нет проблем", - отметил Щерский.

Он напомнил, что украинская сторона выражала обеспокоенность из-за якобы несоответствия места захоронений с местом установки памятника.

"Со всем уважением, но мы не будем сводить разговор к нюансам, расстояния от памятника исчисляются в метрах. В отношении Польши речь идет о тысячи незахороненных людей. Людей, тела которых лежат в оврагах, на полях, в лесах, на лугах. Людей, которые не могут быть похоронены, потому что Украина не позволяет эксгумацию. Дискуссия о расстоянии от какого-то памятника в качестве условия для достойного захоронения жертв преступления является оскорбительной", - подчеркнул Щерский.

Отношения между государствами в стратегическом измерении не пострадают, уверен глава канцелярии президента Анджея Дуды.

"Если речь идет о вопросах безопасности, в отношениях с Украиной ничего не меняется", - заверил он.

Недавно заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Польша должна сделать первый шаг в вопросе восстановления украинских памятников на своей территории, после чего Польше снова будут выдаваться разрешения на эксгумацию.

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Источник: korrespondent.net

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