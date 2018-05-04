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05. 04. 2018

В Сингапуре самолет под угрозой взрыва заставили вернуться в аэропорт

Самолет сингапурской авиакомпании Scoot, который летел из аэропорта Чанги рейсом TR634 в аэропорт Хат Яй на юге Таиланда, благополучно вернулся в аэропорт вылета после угрозы взрыва на борту. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщила пресс-служба управления полиции Сингапура в Facebook.

В частности, в полиции подтвердили информацию о том, что экипаж самолета, выполнявшего рейс TR634, получил сообщение об угрозе взрыва бомбы от одного из пассажиров.

"В настоящее время офицеры полиции проводят проверку. Позже мы сообщим более подробную информацию", - говорится в сообщении.

В свою очередь министр обороны Сингапура Н Эн Хэнь заявил в соцсети, что два истребителя-перехватчика сингапурских ВВС сопровождали самолет на обратном пути.

По данным авиакомпании, самолет, вылетевший из Сингапура в 13:20 по местному времени, приземлился в 15:23.

Ранее сообщалось, что из-за пьяного пилота в Германии застряли более сотни пассажиров.

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Источник: korrespondent.net

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