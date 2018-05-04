Наводнение в Ахтырке: пострадавшим компенсируют убытки

Жителям Ахтырки Сумской области, которые пострадали от наводнения, компенсируют убытки. Об этом сообщается на официальном портале Ахтырского горсовета.

Отмечается, что у многих жителей Ахтырки испорчены вещи, мебель и бытовые приборы, повреждены дома и хозяйственные постройки. Также наводнение нанесло вред птице и скоту.

В городе работает специальная комиссия, которая должна подсчитать все причиненные гражданам убытки.

По предварительной договоренности, часть убытков Ахтырке должна компенсировать Чернеччинская ОТО. На территории этой общины расположен пруд, на котором вышло из строя гидротехническое сооружение, в результате чего тонны воды полились на улицы города.

Также около 1,5 миллиона гривен на помощь жителям направят из резервного фонда Ахтырки.

Ранее в Сумской области весенним половодьем была подтоплена почти половина города Ахтырка. Вскоре обесточили десять трансформаторных подстанций, в связи с чем без электроэнергии временно оказались 968 местных жителей.

Для борьбы с паводком разрушили объездную дорогу вокруг районного центра, чтобы высокая вода ушла на поля.

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Источник: korrespondent.net