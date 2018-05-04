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05. 04. 2018

США передадут Украине вооружение для защиты от снайперов - сенатор

Соединенные Штаты Америки после изменений в законодательстве будут готовы предложить Украине оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов. Об этом заявил сенатор Роберт Портман на пресс-конференции в Киеве, передает в четверг, 5 апреля, ZN.UA.

По словам сенатора, США намерены предложить снайперский пакет для Украины.

"Вчера на Донбассе я увидел, что украинских военных все еще убивают, в том числе и снайперскими выстрелами. Сейчас проходят дополнения в законодательстве США, которые позволят нам предложить снайперский пакет для Украины - это оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов для украинской армии", - сообщил Портман.

Он также отметил, что украинская армия приблизилась к стандартам НАТО.

Напомним, в конце декабря 2017 года стало известно, что президент США Дональд Трамп санкционировал поставки Украине противотанковых вооружений, в том числе и комплексов Javelin.

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Источник: korrespondent.net

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