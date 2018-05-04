05 апреля 2018, четверг, 16:15
+17°C
Завтра +12°C
+17°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,41
05. 04. 2018

Греция разместила семь тысяч военных на границе с Турцией

Греция переместила семь тысяч военных на острова Эгейского моря и в пограничную зону на востоке страны на фоне всплеска напряженности в отношениях с Турцией. Об этом заявил глава греческого Минобороны Панос Камменос, передает Greek Reporter.

В частности, греческий министр назвал Турцию "врагом, который продолжает провоцировать нас", и объявил, что распорядился о развертывании 3,5 тыс. военнослужащих на греческих оcтровах в Эгейском море и еще 3,5 тыс. бойцов ВС вдоль границы с Турцией во Фракии.

"Если у них (турок - ред.) есть мужество, пусть осмелятся бросить вызов хоть сантиметру (греческой - ред.) земли. Греки объединены, раздавят их", - предупредил Камменос в обращении к военным, находясь на восточном острове Икария.

Ранее сообщалось, что у берегов Греции утонули 16 мигрантов из Турции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Каждый день, возвращаясь домой, Петр читал семейное положение жены в "Одноклассниках".
"Замужем" - значит все хорошо. "Разведена" - его дома ждет скандал.
Но когда он прочитал "Вдова", то понял, что она узнала про любовницу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.