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05. 04. 2018

В США разбился истребитель F-16, пилот погиб

В США в районе авиабазы Неллис (штат Невада) потерпел крушение истребитель F-16 Fighting Falcon. Пилот погиб, сообщает телеканал Fox News в четверг, 5 апреля.

Инцидент произошел около 10:30 по местному времени. Пилот, имя которого не называют, был частью демонстрационной команды Thunderbirds.

В ВВС США заявили, что полет был тренировочным. Началась расследование причин инцидента.

Накануне на юге Калифорнии разбился крупнейший военный вертолет морского флота CH-53E Super Stallion. Тогда все четыре члена экипажа погибли.

Также на этой неделе в Джибути потерпел крушение штурмовик Harrier Корпуса морской пехоты США. Пилоту удалось спастись.

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Источник: korrespondent.net

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