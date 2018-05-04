Юлия Скрипаль рассказала о своем состоянии после отравления

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия рассказала подробности о своем состоянии после отравления в Солсбери. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в четверг, 5 апреля, полицией Великобритании.

"Я проснулась больше недели назад и рада сообщить, что у меня прибывает сил с каждым днем. Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за многочисленные пожелания выздоровления, которые я получаю", - говорится в заявлении Скрипаль.

Она также поблагодарила жителей Солсбери, которые оказали помощь ей ​​вместе с отцом после отравления, а также сотрудников окружной больницы за их профессионализм. При этом о состоянии своего отца Скрипаль не вспомнила.

Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Источник: korrespondent.net