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05. 04. 2018

В Стамбуле загорелась больница

В исследовательско-образовательной больнице Таксим в Стамбуле вспыхнул сильный пожар, из здания эвакуировали пациентов и посетителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местный телеканал NTV.

Огонь охватил несколько этажей больницы. Здания в непосредственной близости от пожара также были эвакуированы.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde çıkan yangından ilk görüntüler... pic.twitter.com/kpGL7yC190

— dokuz8HABER (@dokuz8haber) 5 апреля 2018 г.

Предварительно установлено, что пострадавших при пожаре нет. На месте работают пожарные, огонь взят под контроль.

Местные СМИ сообщили, что пожар начался на крыше больницы и быстро распространился по внешней облицовке здания.

Накануне пожар вспыхнул в московском торговом центре Персей для детей. В результате погиб один человек, еще шесть получили травмы.

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Источник: korrespondent.net

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