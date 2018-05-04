Укрзализныця назначила 10 электричек на Пасху

Укрзализныця к пасхальным праздникам назначила 10 дополнительных региональных поездов. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании в четверг, 5 апреля.

"Для формирования этих поездов был задействован комфортабельный подвижной состав, используемый на челночных маршрутах между Киевом и его городами-сателлитами и в указанный период времени не используется на этих маршрутах", – говорится в сообщении.

Так, на 6 апреля назначены два региональных поезда, которые будут отправляться со станции Святошин: №802 Святошин – Шостка и №812/811 Святошин – Жмеринка.

На 7 апреля назначено шесть дополнительных региональных поездов: №801 Шостка – Киев (с платформы Северная), №804 Киев (с платформы Северная) – Шостка, №803 Шостка – Фастов. Также на этот день назначены поезда, которые будут курсировать через Винницу: №812 Жмеринка – Киев, № 825 Киев – Хмельницкий и № 826 Хмельницкий – Фастов.

На 9 апреля назначены региональные поезда №831 Фастов-1 – Жмеринка, а на 10 апреля №832 Жмеринка – Святошин. Они будут курсировать через Винницу.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця назначила 26 дополнительных поездов на пасхальные праздники.

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Источник: korrespondent.net