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05. 04. 2018

Скрипаль отказалась от помощи посольства РФ

Вышедшая из комы дочь экс-двойного агента Сергея Скрипаля Юлия отказалась от предложенной помощи со стороны посольства Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании, передает Reuters.

Указывается, что Юлии Скрипаль была предложена консульская помощь России, но она отказалась ею воспользоваться.

"Мы передали Скрипаль предложение посольства России в консульской помощи. Скрипаль теперь может выбрать, когда следует принять это предложение, но сегодня она этого не сделала", - сказали в МИД Британии.

Отметим, Британские спецслужбы полагают, что смогли вычислить место производства нервно-паралитического вещества Новичок, которым, по версии Лондона, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Источник: korrespondent.net

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