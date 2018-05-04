Заявки на работу в Госбюро расследований подали почти 700 человек

На 27 руководящих должностей в Государственное бюро расследований подали заявки 685 претендентов. Об этом сообщил член конкурсной комиссии Денис Монастырский на брифинге в четверг, 5 апреля.

"К нам поступило 685 заявок на участие в конкурсе на 27 руководящих должностей в Государственное бюро расследований", - сказал Монастырский.

Он добавил, что после обработки всех заявок конкурсная комиссия решит количество кандидатов, которые будут допущены к конкурсу.

Напомним, всего в центральном аппарате ГБР и семи территориальных управлениях предусмотрено 383 должности следователей, из них 152 должности - в центральном аппарате.

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Источник: korrespondent.net