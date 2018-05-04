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05. 04. 2018

Новый наряд Тимошенко удивил Сеть

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко появилась в четверг, 5 апреля, на заседание Верховной Рады в пиджаке в стиле милитари. В новом образе она выступила во время рассмотрения законопроектов о нацбезопасности. При этом традиционная коса вокруг головы Тимошенко не изменилась.

Cмотрите фотогалерею: Новый наряд Тимошенко удивил Сеть

Новый образ политика уже активно обсуждают в Сети.

"Бабу Юлю на френчи потянуло, очень симптоматично. Даже у Кобы (советского диктатора Иосифа Сталина) с Кимом (лидером КНДР Ким Чен Ыном) не было с лампасами на рукавах", - написал Дмитрий Гейко на своей странице в Facebook.

 
facebook.com/dvgeyko

В комментариях пользователи пишут: "Ну, как фюрер", "Готовится воевать за президентское кресло, униформу подготовила", "Боевая баба", "Плавно переходит на "адидасы", там тоже лампасы есть на штанах".

Ранее стало известно, что с начала этого года Тимошенко пропустила 94,6% голосований в Верховной Раде.

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Источник: korrespondent.net

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