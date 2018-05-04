Суд в Германии отпустил Пучдемона под подписку о невыезде

Бывший глава региональной администрации Каталонии Карлес Пучдемон отпущен из-под стражи в Германии под подписку о невыезде. Верховный земельный суд Шлезвиг-Гольштейна в четверг, 5 апреля, принял решение экстрадировать каталонского политика.

Вместе с тем Пучдемона выпустили на свободу под подписку о невыезде и под залог в 75 тысяч евро.

Отмечается, что решение об экстрадиции базируется на обвинении Испанией Пучдемона в растрате государственных средств, но не на обвинении в организации мятежа.

Окончательное решение о судьбе каталонского политика будет принимать Генеральная прокуратура ФРГ.

Напомним, 25 марта Карлес Пучдемон был задержан в Германии, через территорию которой он проезжал, возвращаясь из Финляндии в Бельгию.

В немецкой прокуратуре пришли к выводу, что экстрадиция Пучдемона оправдана.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net