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05. 04. 2018

Во Франции разбился вертолет, есть жертвы

В департаменте Жиронда на юге Франции разбился вертолет. Об этом сообщает BFMTV в четверг, 5 апреля.

Вертолет упал в виноградники около 10:00 по местному времени в двух километрах от аэродрома Артиг-де-Люссак. Два человека, которые были на борту, погибли на месте до прибытия жандармов и пожарных.

Отмечается, что летчик был опытным и неоднократно летал в этом районе.

По предварительным данным, во время полета на борту вертолета возникли технические проблемы с двигателем. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в американском штате Невада разбился истребитель F-16 во время тренировочного полета. Пилот погиб.

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Источник: korrespondent.net

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