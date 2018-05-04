Во Франции разбился вертолет, есть жертвы

В департаменте Жиронда на юге Франции разбился вертолет. Об этом сообщает BFMTV в четверг, 5 апреля.

Вертолет упал в виноградники около 10:00 по местному времени в двух километрах от аэродрома Артиг-де-Люссак. Два человека, которые были на борту, погибли на месте до прибытия жандармов и пожарных.

Отмечается, что летчик был опытным и неоднократно летал в этом районе.

По предварительным данным, во время полета на борту вертолета возникли технические проблемы с двигателем. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в американском штате Невада разбился истребитель F-16 во время тренировочного полета. Пилот погиб.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net