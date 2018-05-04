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05. 04. 2018

Россия призвала США вернуть отобранную дипсобственность

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал Вашингтон вернуть незаконно отобранную у РФ дипломатическую собственность. Об этом он заявил выступая на заседании Совета безопасности ООН в четверг, 5 апреля, передает РИА Новости.

"У России США захватили принадлежащую ей дипломатическую собственность, включая российскую собственность постоянного представительства при ООН здесь в Нью-Йорке. Установили 25-мильную зону ограничений передвижения нашим дипломатам. Не продлевают и не выдают им американские визы", подчеркнул Небензя.

Он призвал США "ответственно относится к своим обязанностям страны-хозяйки" и вернуть России все, "что они у нас незаконно отобрали и воздержаться от подобных шагов в дальнейшем".

Напомним, 26 марта, администрация президента США Дональда Трампа объявила о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле в связи с ситуацией вокруг отравления в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. 

Россия окончательно закрыла консульство в Сиэтле

А в сентябре прошлого года США закрыли генконсульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

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Источник: korrespondent.net

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