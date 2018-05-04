Суд отпустил капитана российского судна Норд

Херсонский городской суд вечером 5 апреля освободил капитана крымского рыболовецкого судна Норд Владимира Горбенко, задержанного Госпогранслужбой Украины в Азовском море, сообщает Интерфакс-Украина.

"Освободили − до основного разбирательства. Капитан на свободе", − сообщил представитель владельца сейнера.

По словам адвоката Александра Руденко, Горбенко из зала суда поехал в больницу.

Напомним, в водах Азовского моря корабль украинских пограничников задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России с десятью членами экипажа на борту.

Сейнер арестовали по решению суда, он находится в порту Бердянска в Запорожской области. Морякам запретили покидать судно. Капитана корябля доставили в Херсон 4 апреля.

Ему грозит грозит лишение свободы на срок до трех лет за нарушение закона о порядке въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Остальных членов экипажа обвиняют в незаконном пересечении границы, за что предусмотрено наказание в виде штрафа или до 15 суток административного ареста.

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Источник: korrespondent.net