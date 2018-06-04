06 апреля 2018, пятница, 03:11
+12°C
Завтра +11°C
+12°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,41
06. 04. 2018

Лондон поделится выводами ОЗХО по делу Скрипаля

Британская сторона будет готова поделиться результатами анализа проб по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, проводимого ОЗХО. Об этом в четверг, 5 апреля, заявила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совета безопасности, сообщает Интерфакс.

"Вопреки тому, что говорит Россия, Великобритания будет готова поделиться результатами анализа", − отметила она.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) должна получить результаты анализов в начале следующей недели, после чего составит доклад и передаст его Лондону.

Пирс также прокомментировала заявление лаборатории Портон-Даун, которая не смогла установить страну происхождения вещества, отравившего Скрипалей.

По ее словам, "в британской системе только суд может окончательно определить виновность. Использование выражения "с высокой вероятностью − это отражение нашего судебного процесса".

Постпред подчеркнула, что не нужно считать, будто использование этого выражения "каким-либо образом бросает тень сомнения на вероятность того, что Россия ответственна" за инцидент в Солсбери.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Каждый день, возвращаясь домой, Петр читал семейное положение жены в "Одноклассниках".
"Замужем" - значит все хорошо. "Разведена" - его дома ждет скандал.
Но когда он прочитал "Вдова", то понял, что она узнала про любовницу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.