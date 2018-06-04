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06. 04. 2018

Трамп уточнил число военных, которых отправит на границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отправить на охрану границы с Мексикой от двух до четырех тысяч военнослужащих национальной гвардии США, которые будут находиться там на время строительства стены, пишет РИА Новости.

Относительно стоимости подобной операции Трамп сказал, что администрация ее изучает.

Напомним, 4 марта президент США официально распорядился об отправке национальной гвардии для охраны границы.

Национальная гвардия − один из видов вооруженных сил США, который имеет двойное подчинение: федеральным властям и властям каждого конкретного штата. 

В случае необходимости национальную гвардию привлекают к борьбе с последствиями стихийных бедствий, реже для подавления крупных беспорядков. Служащие нацгвардии также могут быть направлены в зоны боевых действий.

Ранее президент США обвинил Мексику в бесконтрольной миграционной политике и пригрозил выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле.

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Источник: korrespondent.net

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