Нелегальные перевозчики людей предпочитают Facebook и WhatsApp

Пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Леонард Дойл заявил 5 апреля, что социальная сеть Facebook и связанный с ней мессенджер WhatsApp используются нелегальными перевозчиками людей на Ближнем Востоке и в Африке.

По словам Дойла, отличающиеся особой брутальностью группировки предпочитают крупнейшую в мире соцсеть и один из самых популярных мессенджеров для распространения информации о предлагаемых услугах среди потенциальных клиентов, а также организации рейсов по перевозке мигрантов.

На деле преступники нередко используют мигрантов, подвергают насилию и берут в заложники, чтобы шантажом выманивать деньги у их родственников, отметил представитель МОМ.

Он также указал, что доступ к сервисам Facebook для подобных преступников существенно упрощен, и призвал американскую компанию провести поиск страниц, принадлежащих нелегальным перевозчикам людей, и заблокировать их аккаунты.

Соцсеть должна относиться к группировкам нелегальных перевозчиков тем же образом, как это уже делается в отношении экстремистских организаций, подобных, например, "Исламскому государству", подчеркнул Дойл.

Напомним, 4 апреля, стало известно, что в результате массированной утечки личных данных пользователей Facebook в распоряжение британской компании Cambrigde Analytica могли попасть личные данные 87 миллионов пользователей Facebook, а не 50 миллионов, как предполагалось ранее.

Из-за этого инцидента компания, основанная Марком Цукербергом, оказалась в эпицентре масштабного скандала, а сам он был приглашен на специальные слушания в Конгресс США.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net