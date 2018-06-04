США введут меры против олигархов РФ на этой неделе − СМИ

Санкции США могут быть введены в отношении от шести до десяти крупных российских бизнесменов, близких к руководству страны, пишет Вloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации собеседника издания, Вашингтон планирует ввести санкции против шести-десяти так называемых российских олигархов, хотя решение об их точном числе еще не принято.

Отмечается, что меры введут уже на этой неделе. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США могут уже 5 апреля объявить о санкциях против российских олигархов за "вмешательство в выборы". На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в современной России олигархов уже нет.

Напомним, 30 января Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели − всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом О противодействии противникам Америки через санкции. После публикации списка Минфин США несколько раз заявлял, что санкции готовятся и будут введены в скором времени.

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Источник: korrespondent.net