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06. 04. 2018

СМИ сообщили о судьбе домашних животных Скрипалей

Две морские свинки и кот Скрипалей погибли, сообщает газета Mirror со ссылкой на представителей британского министерства экологии.

Отмечается, что после отравления бывшего российского шпиона и его дочери ветеринары несколько дней не имели доступа в их дом. В отсутствие хозяев морские свинки погибли от обезвоживания, а один из двух котов был найден в состоянии стресса.

Обнаруженного черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк отвезли в химическую лабораторию Портон-Даун для проверки, однако животное так страдало, что его решили усыпить.

Всех трех животных кремировали из опасений, что они могли быть заражены веществом Новичок.

Напомним, 5 апреля российское посольство официально обратилось в МИД Великобритании с просьбой предоставить информацию о состоянии домашних животных Скрипаля – двух кошек и двух морских свинок, так как важно знать, пострадали ли они от химического отравления.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Юлия Скрипаль недавно пришла в сознание, ее отец до сих пор находится в коме.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок.

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Источник: korrespondent.net

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