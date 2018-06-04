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06. 04. 2018

Трамп намерен увеличить пошлины на импорт из Китая

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации проработать повышение пошлин на товары из Китая до 100 миллиардов долларов, сообщает The Hill.

"В свете несправедливой реакции Китая я поручил торговому представительству США рассмотреть вопрос о введении дополнительных пошлин в размере 100 миллиардов долларов, и определить товары, на которые они будут распространяться", − заявил Трамп .

Таким образом, Белый дом собирается вдвое увеличить объем китайского импорта, облагаемый по 25% ставке. 

Ранее в США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены дополнительные пошлины.

Китай, не дожидаясь окончательного решения США, со 2 апреля ввел пошлины на ряд товаров американского экспорта суммарной стоимостью три миллиарда долларов и пожаловался на действия Вашингтона в ВТО.

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Источник: korrespondent.net

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