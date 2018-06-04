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06. 04. 2018

СМИ: Манафорт помогал Януковичу "очернить" Тимошенко

 
Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт помогал экс-президенту Украины Виктору Януковичу проводить медиа-кампанию на Западе, направленную против украинского политика Юлии Тимошенко. Об этом в четверг, 5 марта, написала Тhe Guardian со ссылкой на собственные данные.
 
По информации газеты, в 2011 году Манафорт одобрил "секретную операцию в СМИ" для дискредитации Тимошенко за пределами Украины. Этот проект был частью многомиллионного лоббирования от имени правительства Януковича.
 
Согласно плану, разрушать образ Тимошенко предполагалось с помощью видео, статей и социальных сетей. 
 
Стратегия включала в себя, в частности, редактирование страницы Тимошенко в Википедии для того, чтобы подчеркнуть связанную с политиком "коррупцию и судебное разбирательство".
 
Чтобы скомпрометировать оппонентов Януковича планировалось создать "фейковый" аналитический центр в Вене, который должен был бы распространять информацию о его поддержке, а также использовать соцсети с "целевой аудиторией в Европе и США". 
 
Ранее сообщалось, что специальный прокурор США Роберт Мюллер получил полномочия расследовать работу Манафорта на правительство Украины.
 
Напомним, политтехнолога обвинили в мошенничестве и отмывании более 30 миллионов долларов, полученных за работу в Украине.
 
Янукович о Манафорте: Денег не платил, личных контактов не было

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Источник: korrespondent.net

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